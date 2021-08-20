20.08.2021

2021-08-20 18:20:04

Во Владимире на два дня изменится маршрут троллейбуса №1

В связи с аварией на кабельной линии, с 5 утра 21.08.2021 года до 24 часов 22.08.2021 года движение троллейбусов по маршруту № 1 будет организовано с конечной остановки «Улица Фатьянова» до остановки «Владимирский химический завод».



Мэрия Владимира просит пассажиров учесть данные изменения в движении троллейбусов маршрута № 1 при планировании своих поездок на указанный период.







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