Центр школьного питания приглашает на работу поваров и работников в столовые образовательных учреждений. Персонал требуется и в новую школу №46 в Коммунаре. Среди прочих открыты вакансии ..

Центр школьного питания приглашает на работу поваров и работников в столовые образовательных учреждений. Персонал требуется и в новую школу №46 в Коммунаре. Среди прочих открыты вакансии главного технолога, делопроизводителя, специалиста по закупкам, грузчика и техника-программиста.Хозяйственный блок оснащён современным оборудованием, которое соответствует всем санитарным нормам. Установлены современные варочные плиты, пароконвектоматы, поворотные пищеварочные котлы, мясорубки, тестомесы, протирочные машины. Власти обещают достойную заработную плату и полный соцпакет.Телефоны для справок: 8-902-887-86-01, 54-09-96.