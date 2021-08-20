Денег нет, но вы живите. Дом на улице Разина во Владимире признали аварийным еще в 2014 году. Люди верили, что среди треснувших стен и плесени они надолго не останутся. Раз дом непригоден, им

Денег нет, но вы живите. Дом на улице Разина во Владимире признали аварийным еще в 2014 году. Люди верили, что среди треснувших стен и плесени они надолго не останутся. Раз дом непригоден, им должны предоставить новое жилье. Но переезд назначили на 2021 год. А теперь и хотят отложить ещё на два года. За семь лет