Денег нет, но вы живите. Дом на улице Разина во Владимире признали аварийным еще в 2014 году. Люди верили, что среди треснувших стен и плесени они надолго не останутся. Раз дом непригоден, им
<a href="https://33live.ru/novosti/20-08-2021-vo-vladimire-zhilcov-avarijnogo-doma-ne-rasselyayut-iz-za-otsutstviya-deneg-xotya-srok-pereezda-davno-proshel.html" target="_blank">Во Владимире жильцов аварийного дома не расселяют из-за отсутствия денег, хотя срок переезда давно прошел</a> - Денег нет, но вы живите. Дом на улице Разина во Владимире признали аварийным еще в 2014 году. Люди верили, что среди треснувших стен и плесени они надолго не останутся. Раз дом непригоден, им
[url=https://33live.ru/novosti/20-08-2021-vo-vladimire-zhilcov-avarijnogo-doma-ne-rasselyayut-iz-za-otsutstviya-deneg-xotya-srok-pereezda-davno-proshel.html]Во Владимире жильцов аварийного дома не расселяют из-за отсутствия денег, хотя срок переезда давно прошел[/url] - Денег нет, но вы живите. Дом на улице Разина во Владимире признали аварийным еще в 2014 году. Люди верили, что среди треснувших стен и плесени они надолго не останутся. Раз дом непригоден, им