Группировка будет тушить природные пожары.

Аэромобильная группировка ГУ МЧС по Владимирской области убыла в Приволжский федеральный округ для тушения пожаров. Утром 20 августа 12 единиц техники и 54 пожарных уехали тушить леса ПФО.«В её составе сотрудники и техника шести пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части. Они отправились в Саров, где из-за пожаров в Мордовском заповеднике введён режим чрезвычайной ситуации», - рассказала редакции руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Личный состав обеспечен всем необходимым для автономной работы в районе сосредоточения. Ликвидировать пламя будут 10 пожарных автоцистерн, передвижная компрессорная станция (ПКС), а также техника для развёртывания полевого лагеря.