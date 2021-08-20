Она заблудилась в лесу.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» спас 79-летнюю жительницу села Сваино Юрьев-Польского района, потерявшуюся в лесу 16 августа.Бабушка отправилась в лесной массив и заблудилась. К счастью, она взяла с собой телефон, благодаря которому поисковикам удавалось поддерживать связь с Татьяной Александровной.«Женщину координировал специалист направления «Лес на связи», стараясь вывести её по звуковым и световым ориентирам», - рассказывают в ПСО.Вывести блуждающую пенсионерку из леса до наступления темноты не получилось. Волонтёры приняли решение о привлечении вертлёта. К приезду пеших групп добровольцев экипаж ВПСО «Ангел» уже локализовал местонахождение «потеряшки».Обнаружив бабушку, поисковики поняли, что у неё ухудшилось самочувствие. Сказался возраст, больные ноги, давление. До машины пострадавшую несли на носилках.«Огромное спасибо полицейским за помощь в эвакуации — у нас в экипажах было три девушки, так что без участия сотрудников МВД нам было бы гораздо сложнее выбраться из бурелома с человеком на руках. Именно на машине полиции мы доставили её к фельдшеру. Медик убедился, что жизни пациентки ничего не угрожает, а затем мы отвезли пенсионерку домой, передав родственникам», - поделилась историей спасения старшая поисковой группы Екатерина Соловьева.