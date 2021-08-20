Белый дом ищет организацию, которая займётся сокращением популяции безнадзорных четвероногих.

Власти Владимирской области объявили конкурс по поиску организации, которая займётся отловом бездомных животных. До конца 2021 года Белый дом готов заплатить за выполнение работ 4 млн рублей. Торги состоялись сегодня. Однако результаты пока не объявлены.По техзаданию фирма будет ловить безнадзорных кошек и собак, а затем транспортировать их в приют. Четвероногих привьют, стерилизуют или кастрируют, а также пометят любым законным способом. Общий срок содержания в приюте с учётом карантина – не более 25 дней. Если питомцу не найдут нового хозяина, то отправят обратно на улицу.Для отчета перед обладминистрацией организация будет оформлять акты о приёмке в двух экземплярах.Напомним, что на содержание и отлов безнадзорных животных в 2021 году выделили более 17 млн рублей. В регионе этим занимаются 11 компаний из Владимирской, Московской, Нижегородской, Тульской и Калужской областей.