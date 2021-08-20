На больше, чем накануне. Возле этой цифры мы топчемся пятые сутки. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 47 210. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 26

На больше, чем накануне. Возле этой цифры мы топчемся пятые сутки. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 47 210. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 26 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 28. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 072 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас