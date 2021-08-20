В списке новых сотрудников: четыре врача, 41 - фельдшер и медсестры, 14 водителей.

За год на владимирскую станцию скорой помощи пришли работать 59 медиков. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.В списке новых сотрудников: четыре врача (скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог и врач-психиатр), 41 фельдшер и медсестры, 14 водителей.Напомним, что с 2021 года в регионе увеличены единовременные выплаты для медиков.«Право на два миллиона выплаты получили врачи, педиатры, психиатры и анестезиологи-реаниматологи, которые работают в составе выездных бригад. На один миллион рублей могут рассчитывать фельдшеры и медсёстры-анестезисты», - пояснили в облздраве.Меры соцподдержки предоставляются при трудоустройстве на станции скорой медицинской помощи городов с населением свыше 50 тысяч человек.«Удалось привлечь медицинские кадры из Краснодарского края, Архангельска и Дагестана, Нижегородской и Ростовской областей, Республики Марий Эл, Архангельска, Ставропольского края, Самары, Волгограда, Омска, Челябинска, Тюмени. Среди медиков есть и уроженцы Владимирской области, кто раньше работал в столице, а также бывшие сотрудники частных медицинских клиник», - добавили в администрации Владимирской области.Предполагается, что новая мера социальной поддержки будет действовать в течение 2021-2023 годов.Добавим, что в текущем году владимирская экстренная служба получит современный реанимобиль и 8 автомобилей класса «В».