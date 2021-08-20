На одного из сотрудников завели административное дело за загрязнение водоёма.

«Владимирводоканал» оштрафовали на 50 тысяч рублей за слив неочищенных стоков в водоём.Природоохранная прокуратура и департамент природопользования установили, что на балансе МУПа находится канализационно-насосная станция №10, расположенная на улице Ноябрьской.«В начале июля на объекте произошла авария, в результате которой сточные воды попали в водоём. После вмешательства надзорных органов нарушения были устранены», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.Кроме штрафа, выписанного предприятию, одного из сотрудников завели административное дело. Его планируют наказать за загрязнение воды.