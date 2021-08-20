Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны (СЭЗ) Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны (СЭЗ) "Крым".После того, как Крым стал частью России, на Украине приняли закон о льготном налоговом режиме на полуострове. Предполагалось, что украинские органы не будут взимать общегосударственные налоги и сборы с живущих там украинцев. СЭЗ должна была существовать на протяжении 10 лет.Однако в июне 2021 года Верховная Рада приняла закон об отмене свободной экономической зоны "Крым", действующий с 2014 года. В пятницу, 19 августа, этот документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Текст закона на официальном портале Рады.В пояснительной записке отмечается, что, согласно украинскому законодательству, проживающие в Крыму граждане считаются нерезидентами. По словам депутата Верховной Рады Рустема Умерова, из-за этого в большинстве случаев гражданину, как иностранцу, приходилось платить повышенный налог при продаже недвижимости или наследовании имущества.Напомним, с 2015 года в Крыму и Севастополе действует СЭЗ, которая определена указом президента России Владимира Путина.Ранее Владимир Зеленский , что вопрос освобождения украинских заключенных в России заторможен. Для решения этой проблемы, по мнению президента Украины, необходимо беседовать с Владимиром Путиным.