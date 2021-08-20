Дом отрезан от поставки ресурса уже 15 лет.
Во Владимире жительница микрорайона Оргтруд подала в суд на АО «Владимирские коммунальные системы». Она потребовала компенсировать ей 18,4 тысячи рублей за покупку водонагревателя и возместить моральный вред в размере 6 млн рублей.
Как сообщает Фрунзенский районный суд Владимира, в 2006 году её дом был отрезан от горячего водоснабжения. При этом новые трубы коммунальщики не установили. На протяжении 15 лет женщине приходилось тратить личные средства на технику для подогрева воды.
В компании ответили, что дом отрезан от подачи горячей воды с согласия собственников.
«Возможность подключения к сетям существует, для чего истцу необходимо обратиться к ответчику», - выяснилось в процессе разбирательств.
В ходе слушаний Фемида встала на сторону ответчика и отказала в удовлетворении требований.
Решение не вступило в законную силу.