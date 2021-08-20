Дом отрезан от поставки ресурса уже 15 лет.

Во Владимире жительница микрорайона Оргтруд подала в суд на АО «Владимирские коммунальные системы». Она потребовала компенсировать ей 18,4 тысячи рублей за покупку водонагревателя и возместить моральный вред в размере 6 млн рублей.Как сообщает Фрунзенский районный суд Владимира, в 2006 году её дом был отрезан от горячего водоснабжения. При этом новые трубы коммунальщики не установили. На протяжении 15 лет женщине приходилось тратить личные средства на технику для подогрева воды.В компании ответили, что дом отрезан от подачи горячей воды с согласия собственников.«Возможность подключения к сетям существует, для чего истцу необходимо обратиться к ответчику», - выяснилось в процессе разбирательств.В ходе слушаний Фемида встала на сторону ответчика и отказала в удовлетворении требований.Решение не вступило в законную силу.