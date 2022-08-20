ФК «Муром» оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушение дисциплинарного регламента. Матч 6-го тура...

ФК «Муром» оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушение дисциплинарного регламента.Матч 6-го тура ФНЛ-2 с участием футбольного клуба «Муром» против вологодского «Динамо» попал в поле зрения контрольно-дисциплинарного комитета РФС.Его заседание состоялось 18 августа. А по итогам футбольному клубу «Муром» выписан штраф в размере 25 тысяч рублей. Основание — нарушение дисциплинарного регламента, выразившееся в неподобающем поведении команды (два удаления в матче).Не так давно «Муром» уже попадали под штрафные санкции. Тогда в матче с владимирским «Торпедо» вопросы были к организации охранного порядка во время игры.Фото: https://www.pxfuel.com/