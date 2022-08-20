Госпитализировано с коронавирусной инфекцией 25 жителей региона

За минувшие сутки на территории Владимирской области подтвердили 131 случай заражения коронавирусной инфекцией.Такие данные 20 августа опубликовал Оперативный штаб РФ.25 человек были госпитализированы, выздоровел 21 владимирец.Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 154 331 случай заражения. Выздоровело 149 086 жителей Владимирской области. Скончались от болезни 3 506 жителей региона. За последние сутки от болезни умер один человек.