Солнечная и сухая погода на европейской территории России сохранится и на эти выходные. 20 августа...
Солнечная и сухая погода на европейской территории России сохранится и на эти выходные. 20 августа во Владимирской области ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха 40%.
Магнитное поле неустойчивое.
Ветер юго-восточный, 3-10 м/с.
Температура воздуха во Владимире ночью 16-17, днём до 24 градусов тепла.
Фото: https://www.pxfuel.com/