Солнечная и сухая погода на европейской территории России сохранится и на эти выходные. 20 августа...

Солнечная и сухая погода на европейской территории России сохранится и на эти выходные. 20 августа во Владимирской области ожидается переменная облачность.Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба.Относительная влажность воздуха 40%.Магнитное поле неустойчивое.Ветер юго-восточный, 3-10 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью 16-17, днём до 24 градусов тепла.Фото: https://www.pxfuel.com/