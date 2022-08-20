Об этом рассказали в движении «Альтернатива».

Пять лет назад 39-летний владимирец попал в рабство в Ингушетию. Об этом случае рассказали в движении «Альтернатива».Так, в 2017 году Иван отправился на заработки в Назрань, так как во Владимире работу он не нашел. По пути мужчина потерял документы, но это не остановило его. Добравшись до Ингушетии, наниматель использовал его, как помощника по дому и пастуха. Все пять лет владимирец получал только еду и возможность жить под крышей.Сейчас он проживает в отеле и готовится отправиться домой. Скоро ему предоставят другое жилье и помогут восстановить документы.