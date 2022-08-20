Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Александровец под страхом лишения прав разово оплатил 290 штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.Общий долг составлял 200 тысяч рублей. 22-летний водитель игнорировал требования погасить штрафы, тогда судебные приставы наложили арест на его ВАЗ-2107 и пятнадцатую модель «Лады», два дачных участка на 22 сотки и частный дом, общая площадь которого почти 70 «квадратов». На молодого лихача это никак не повлияло.Тогда ему разъяснили, что если он не погасит в течение 10 дней все 290 штрафов, то его лишат водительских прав. После этого парень сразу нашел 200 тысяч рублей и погасил долги перед ГИБДД.