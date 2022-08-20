В Минкультуры России прошел конкурс концепций развития Государственного исторического...

В Минкультуры России прошел конкурс концепций развития Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». Жюри признало лучшей концепцию заместителя директора Российской государственной библиотеки искусств Алисы Бирюковой, которой и было предложено возглавить музей, - сообщает Министерство на своем сайте.Для увеличения посещаемости и развития музея-заповедника в качестве основных целей Алиса Бирюкова предложила проведение поэтапной реставрации музейных объектов, создание ежегодного событийного календаря мероприятий на территории заповедника, преобразование экспозиционно-выставочной деятельности и организацию новых туристических точек притяжения, как археологический парк, художественные мастерские и киношколы.Фото: Министерство культуры Российской Федерации (culture.gov.ru)