Доктор Гурам Чочиев - в операционной и дома. И сразу поздравим александровцев. Сегодня прекрасный...

Доктор Гурам Чочиев - в операционной и дома.И сразу поздравим александровцев. Сегодня прекрасный город владимирской земли отмечает свой 509 день рождения. Праздник пройдет ярко и масштабно, присоединяйтесь. А мы начнем субботний эфир с яркого. талантливого человека. В 33-ем регионе в добрососедстве живут представители 152 двух национальностей. И это имя известно далеко за пределами нашей области. В кадре - Гурам Чочиев. Репортаж Марии Платанюк.Об этом уникальном методе Гурам Чочиев рассказывал на всемирном конгрессе в Китае. Дети с тяжелейшим косолапием через 3 недели начинают нормально ходить.В операционной Гурам Михайлович с самого утра. Сегодня этот пациент-первый. А в общей сложности под руководством Гурама Чочиева, здесь, в Центре специализированных видов медицинской помощи проходит до восьмисот операций в год. Едут со всей страны. Зная: Чочиев обязательно поможет. Гипс фиксирует стопы. Уже к началу учебного года школьник «войдёт» в новую жизнь. Оставив боли и проблемы с ногами в прошлом.Доктор от Бога. С золотыми руками и золотым сердцем. Так о Гураме Чочиеве- ортопеде, травматологе, заслуженном враче России говорят тысячи благодарных пациентов. Только за последние 10 лет в центре.Максим Михайлов начал ходить на второй день. И скоро вернётся к любимому виду спорта- борьбе.Максим Михайлов, пациент Гурама Чочиева ( г. Калининград) :-Не мог долго бегать, ходить далеко, гулять. Было больновато. Часто ломались ноги, рвались сухожилия.Максим - из Калининграда. Дедушка Виктор Николаевич делится радостью: уже сегодня - домой.Виктор Васильев, дедушка Максима Михайлова (г. Калининград) :-Мы уезжаем с победой. Полностью устранили причину всех наших несчастий. Всех бед. Сейчас это полностью здоровый человек, активный образ жизни, спорт, школа.Победитель - и Катя Теперик. Она из Салехарда. Катюшу (сейчас ей 15) Гурам Чочиев ведёт с 7 лет. У Кати- ахондроплазия. Доктор удлинял ей конечности. Это долгий путь прошли вместе. Никогда не сдаваясь. Сегодня, уверенно держа карандаш, Катя Теперик рисует любимого врача. И рассказывает о своей мечте.Екатерина Теперик, пациентка Гурама Чочиева (г. Салехард):-Я хочу хирургом быть, понимаю, что на операции долго стоять не смогу. Поэтому я решила учиться на стоматолога.Осетин Гурам Чочиев родился в 1960-ом. С отличием окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Имя Гурама Чочиева известно и в России, и за ее пределами. Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, обладатель множества наград и званий- вот уже 35 лет Гурам Михайлович возглавляет первое ортопедо-травматологическое отделение Центра. Профессия для Гурама Чочиева давно стала служением.Гурам Чочиев, заведующий 1-ым ортопедо - травматологическим отделением Областного центра специализированных видов медицинской помощи, заслуженный врач Российской Федерации:-Искренность и честность перед пациентом. Надо быть очень высоким специалистом, профессионалом, но если у тебя внутри нету любви к тому, кого ты лечишь, а я лечу и взрослых и детей, то твоё лечение не даст стопроцентный результат. Особенно дети. Они же кожей чувствуют к себе отношение.Чочиев вырос в грузинском городе Рустави под Тбилиси. С любовью и почтением говорит о своих корнях. Родители Гурама Михайловича познакомились на комсомольской стройке. Отец- из южноосетинского Цхинвала. Мама из Ярославской области.Гурам Чочиев, заведующий 1-ым ортопедо- травматологическим отделением Областного центра специализированных видов медицинской помощи, заслуженный врач Российской Федерации:- Моя мама была крановщицей на металлургическом заводе в Рустави, где отливали сталь для больших проектов. К примеру, для ледокола «Ленин». Отец был начальником котельной, потом был водителем.Но и медицина- как жизненный выбор- возникла неслучайно. Дядя Гурама Чочиева по материнской линии- прославленный врач Геннадий Караулов.Гурам Чочиев, заведующий 1-ым ортопедо- травматологическим отделением Областного центра специализированных видов медицинской помощи, заслуженный врач Российской Федерации:- Он заслуженный врач России. Один из первых учеников Гаврилы Абрамовича Елизарова, которые рассыпались по всей России. И Караулов сюда в 1976-ом приехал из Кургана. И я в 76-ом приехал. И очень хотел стать врачом.Крепкий тыл Гурама Чочиева- большая и дружная семья. 3 поколения. Дети и внуки. Родителей уже нет, но жива память о них. Супруги Чочиевы приехали во Владимир после развала Союза, в 91-ом.Гурам Чочиев, заведующий 1-ым ортопедо- травматологическим отделением Областного центра специализированных видов медицинской помощи, заслуженный врач Российской Федерации:- Мои родители, когда приехали, они первым делом посадили виноград. И вот он уже вырос. Настоящий виноградник сейчас.Родители научили трудиться, засучив рукава. Земля для осетина- основа. Простаивать не должна. На участке всё- от грушевых деревьев до острого перца. В печи подрумяниваются традиционные осетинские лепёшки. Это дело- женское, говорит Гурам Чочиев. Настоящий же осетин знает толк в приготовлении мяса.В редкие свободные часы заслуженный врач России Гурам Чочиев с удовольствием гоняет мяч с внуками. Заботливый дед, муж, отец. Глава семьи. Авторитет для каждого.Сергей Молчанов, внук Гурама Чочиева:-В семье он - добрый, заботливый, он заботится о нас, делает нам какие-то подарки, радует нас, мы соответственно, тоже помогаем.Светлана Чочиева, супруга Гурама Чочиева:- Широкой души человек, добрый. Никогда не повышает голоса. Солнечный человек. Настолько мы всегда друг друга подхватываем, в делах, в как-то идеях. Я его очень люблю, уважаю, ценю. И очень счастлива с ним.За одним столом под спеющими гроздьями винограда собираются родные и друзья. Большая интернациональная семья. На столе обязательны три осетинских пирога. И это блюдо глубоко символично. Три пирога- символизируют землю, небо и солнце.Звучат в доме Гурама Чочиева и осетинские песни. Те, что всегда пели в его семье. Гурам Михайлович - ещё и хранитель традиций.Мария Платанюк, Андрей Синягин, Егор Герасимов "Вести--Владимир"