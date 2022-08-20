Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 22 по 28 августа 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 22 по 28 августа 2022 года.Готовимсяк осени! Звезды любезно предоставили нам неделю, идеальную для завершения начатогои составления планов на сентябрь. Разумеется, дел будет невпроворот!Этунеделю важно начать на правильной ноте: Меркурий в тандеме с Плутоном будут помогатьмыслить масштабно, сразу отсеивать эмоциональные решения и четко планироватьили анализировать. На это стоит потратить понедельник, особенно если вылюбитель блокнотов или майнд-карт.Всюнеделю в дискомфортной ситуации пробудет Венера: играя роль громоотвода, онастанет принимать удары на себя, из-за чего далеко не все наши попыткиувенчаются успехом в таких сферах как финансы, покупки и продажи,взаимоотношения, творчество, косметология, здоровье.Затомелкие дела, особенно на стадии завершения, будут удаваться отлично вплоть досубботы 27 августа, когда Новолуние в Деве даст старт новым планам и надеждам.До субботы желательно закончить все, что вы планировали сделать летом. А еслиэто не удалось и вы понимаете, что уже не закончите, заморозьте процессосознанно.Дева– один из самых деловитых знаков зодиака, и в это Новолуние у многих появится соблазнпоставить себе парочку мега амбициозных целей на сентябрь. Тем более что в игребудет участвовать Марс, побуждая нас жить по правилу Наполеона «Главноеввязаться в бой, а там видно будет».Ничегохорошего из этой стратегии не выйдет: положение Марса уязвимое, и его энергиихватит разве что на громкие заявления и конфликты с окружающими. К тому жеМеркурий уже сбрасывает скорость, а 10 сентября и вовсе отправится вретро-фазу. Так что планировать на сентябрь стартапы и громкие релизы не стоит.что же выходные? Новолуние в субботу и конфликт Венеры с Сатурном в воскресеньеделает их не слишком пригодными для трудозатратных дел, романтики и шопинга.Лучшее, что можно сделать – это хорошенько отдохнуть без излишеств в еде иалкоголе, в меру активно поработать или провести время на природе, наслаждаясьпоследними летними деньками.ОвенТрудностиВенеры в знаке Льва могут мешать вам покупать красивые и практичные вещи,грамотно тратить деньги и ладить с детьми. Учитывайте это и не ищите виноватых.Эмоциональность может вам дорого обойтись: есть риск травм и неприятностей.Новолуние призовет сделать в сентябре акцент на свое здоровье и комфорт.ТелецВынаходитесь под давлением тех же обстоятельств, что и в начале августа. Нопросвет уже близко – это последняя неделя, когда вам приходится «тушитьпожары», а не создавать что-то новое. Новолуние принесет свежие креативныеидеи, которые помогут найти отдушину в творчестве или занятиях танцами, йогой,спортом.БлизнецыМарсв вашем знаке выступит в роли раздражителя или препятствия на этой неделе,поэтому вам предстоит его усмирить. Начните неделю с занятий, которые помогаютвам сбросить энергию: бокс, пение, командный спорт. Новолуние покажет, чемзаняться в первую очередь – семьей, финансами или собой.РакВасждет неделя суеты: поездки по городу, разговоры, мелкие документы, отправка илиполучение посылок. В таких занятиях теряется много энергии, следите за этим, нетратьте слишком много сил на текучку. Новолуние в Деве идеально подходит дляписьменных практик. Запишите все, что важно.ЛевВсюнеделю Венера в вашем знаке будет проходить между двух огней, а закончит ее вдуэли с холодным Сатурном. В такие моменты желательно избегать публичности иважных шагов личной жизни. Берегите самооценку, все остальное не так важно.Новолуние поможет сменить тему и навести порядок в финансах.ДеваНоволуниев вашем знаке пройдет своеобразно: активное вмешательство Марса может принестифорс-мажоры или споры ради споров. Если вы не умеете говорить «нет», склоннынакапливать обиды или дела, обратитесь к психологу. Это здорово облегчит вашужизнь, улучшит отношения и сэкономит нервы.ВесыНоволуниев предыдущем знаке всегда дает нам понять, что пора уйти в тень и затаиться.Наступает очень личное время. Завершите все дела, связанные с публичностью,если это возможно, и перейдите к своим потребностям. Что нужно сделать, чтобывам было хорошо, комфортно?СкорпионПоследнийэтап перемен в сфере достижений! На этой неделе закончится периодтрансформации, и вы сможете подвести итоги: что происходило последние 3 месяцав вашей жизни и какими вы из этого вышли? Новолуние откроет новые возможности всоц.сетях и любой групповой деятельности.СтрелецСтрельцам,которые находятся вдали от дома, стоит быть аккуратными, особенно с финансами.Вероятны потери и даже кражи денег. Всем остальным звезды советуют бытьвнимательными в вопросах учебы, расписаний. Новая Луна в Деве – отличныймомент, чтобы задать себе вопрос: «Что дальше?»КозерогВсюнеделю ваш Плутон будет задействован в делах Меркурия, так что ловите удачу впокупках, продажах, обмене, учебе, поездках. В этих сферах вам удастся найтисамые удачные решения. Новолуние принесет новые мысли и желания касательноучебы и дальних поездок, юридических дел, оформления документов.ВодолейВенера– последний оппонент вашего Сатурна: до этого с ним скрещивали шпаги Солнце иМеркурий. Эта неделя может принести разочарования или охлаждения в личныхотношениях, пусть это тоже пойдет в копилку вашего опыта. Новолуние поможетсформировать новые цели – сугубо личные или финансовые.РыбыРыбамстоит поставить во главу угла свое здоровье, а все остальное делать по меревозможностей. Звезды не рекомендуют начинать новое лечение, обследоваться –пока лучше ограничиться заботой о себе. Новолуние сместит акцент на партнерскиеотношения. Вы сможете перевести их на новый уровень.