Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 22 по 28 августа 2022 года.
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 22 по 28 августа 2022 года.
Готовимся
к осени! Звезды любезно предоставили нам неделю, идеальную для завершения начатого
и составления планов на сентябрь. Разумеется, дел будет невпроворот!
Эту
неделю важно начать на правильной ноте: Меркурий в тандеме с Плутоном будут помогать
мыслить масштабно, сразу отсеивать эмоциональные решения и четко планировать
или анализировать. На это стоит потратить понедельник, особенно если вы
любитель блокнотов или майнд-карт.
Всю
неделю в дискомфортной ситуации пробудет Венера: играя роль громоотвода, она
станет принимать удары на себя, из-за чего далеко не все наши попытки
увенчаются успехом в таких сферах как финансы, покупки и продажи,
взаимоотношения, творчество, косметология, здоровье.
Зато
мелкие дела, особенно на стадии завершения, будут удаваться отлично вплоть до
субботы 27 августа, когда Новолуние в Деве даст старт новым планам и надеждам.
До субботы желательно закончить все, что вы планировали сделать летом. А если
это не удалось и вы понимаете, что уже не закончите, заморозьте процесс
осознанно.
Дева
– один из самых деловитых знаков зодиака, и в это Новолуние у многих появится соблазн
поставить себе парочку мега амбициозных целей на сентябрь. Тем более что в игре
будет участвовать Марс, побуждая нас жить по правилу Наполеона «Главное
ввязаться в бой, а там видно будет».
Ничего
хорошего из этой стратегии не выйдет: положение Марса уязвимое, и его энергии
хватит разве что на громкие заявления и конфликты с окружающими. К тому же
Меркурий уже сбрасывает скорость, а 10 сентября и вовсе отправится в
ретро-фазу. Так что планировать на сентябрь стартапы и громкие релизы не стоит.
А
что же выходные? Новолуние в субботу и конфликт Венеры с Сатурном в воскресенье
делает их не слишком пригодными для трудозатратных дел, романтики и шопинга.
Лучшее, что можно сделать – это хорошенько отдохнуть без излишеств в еде и
алкоголе, в меру активно поработать или провести время на природе, наслаждаясь
последними летними деньками.
Овен
Трудности
Венеры в знаке Льва могут мешать вам покупать красивые и практичные вещи,
грамотно тратить деньги и ладить с детьми. Учитывайте это и не ищите виноватых.
Эмоциональность может вам дорого обойтись: есть риск травм и неприятностей.
Новолуние призовет сделать в сентябре акцент на свое здоровье и комфорт.
Телец
Вы
находитесь под давлением тех же обстоятельств, что и в начале августа. Но
просвет уже близко – это последняя неделя, когда вам приходится «тушить
пожары», а не создавать что-то новое. Новолуние принесет свежие креативные
идеи, которые помогут найти отдушину в творчестве или занятиях танцами, йогой,
спортом.
Близнецы
Марс
в вашем знаке выступит в роли раздражителя или препятствия на этой неделе,
поэтому вам предстоит его усмирить. Начните неделю с занятий, которые помогают
вам сбросить энергию: бокс, пение, командный спорт. Новолуние покажет, чем
заняться в первую очередь – семьей, финансами или собой.
Рак
Вас
ждет неделя суеты: поездки по городу, разговоры, мелкие документы, отправка или
получение посылок. В таких занятиях теряется много энергии, следите за этим, не
тратьте слишком много сил на текучку. Новолуние в Деве идеально подходит для
письменных практик. Запишите все, что важно.
Лев
Всю
неделю Венера в вашем знаке будет проходить между двух огней, а закончит ее в
дуэли с холодным Сатурном. В такие моменты желательно избегать публичности и
важных шагов личной жизни. Берегите самооценку, все остальное не так важно.
Новолуние поможет сменить тему и навести порядок в финансах.
Дева
Новолуние
в вашем знаке пройдет своеобразно: активное вмешательство Марса может принести
форс-мажоры или споры ради споров. Если вы не умеете говорить «нет», склонны
накапливать обиды или дела, обратитесь к психологу. Это здорово облегчит вашу
жизнь, улучшит отношения и сэкономит нервы.
Весы
Новолуние
в предыдущем знаке всегда дает нам понять, что пора уйти в тень и затаиться.
Наступает очень личное время. Завершите все дела, связанные с публичностью,
если это возможно, и перейдите к своим потребностям. Что нужно сделать, чтобы
вам было хорошо, комфортно?
Скорпион
Последний
этап перемен в сфере достижений! На этой неделе закончится период
трансформации, и вы сможете подвести итоги: что происходило последние 3 месяца
в вашей жизни и какими вы из этого вышли? Новолуние откроет новые возможности в
соц.сетях и любой групповой деятельности.
Стрелец
Стрельцам,
которые находятся вдали от дома, стоит быть аккуратными, особенно с финансами.
Вероятны потери и даже кражи денег. Всем остальным звезды советуют быть
внимательными в вопросах учебы, расписаний. Новая Луна в Деве – отличный
момент, чтобы задать себе вопрос: «Что дальше?»
Козерог
Всю
неделю ваш Плутон будет задействован в делах Меркурия, так что ловите удачу в
покупках, продажах, обмене, учебе, поездках. В этих сферах вам удастся найти
самые удачные решения. Новолуние принесет новые мысли и желания касательно
учебы и дальних поездок, юридических дел, оформления документов.
Водолей
Венера
– последний оппонент вашего Сатурна: до этого с ним скрещивали шпаги Солнце и
Меркурий. Эта неделя может принести разочарования или охлаждения в личных
отношениях, пусть это тоже пойдет в копилку вашего опыта. Новолуние поможет
сформировать новые цели – сугубо личные или финансовые.
Рыбы
Рыбам
стоит поставить во главу угла свое здоровье, а все остальное делать по мере
возможностей. Звезды не рекомендуют начинать новое лечение, обследоваться –
пока лучше ограничиться заботой о себе. Новолуние сместит акцент на партнерские
отношения. Вы сможете перевести их на новый уровень.