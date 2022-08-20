Вертолеты Московского авиацентра тушат пожары в течение всего светового дня. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вертолеты Московского авиацентра тушат пожары в течение всего светового дня. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В субботу, 20 августа, в тушении пожаров принимают участие два ИЛ-76 и два Бе-200 авиаотряда МЧС. "Правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний", – сказал заммэра.Развернутая для тушения пожаров во Владимирской области московская группа располагает 30 единицами техники, уточнил Бирюков. Также в ликвидации возгораний участвуют сводные отряды поливомоечной техники дорожных служб Москвы и уникальный пожарно-спасательный комплекс "Водолей", способный подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.В связи с пожарами в Рязанской и Владимирской областях столица приняла дополнительные меры по недопущению возгораний на природных территориях, добавил Бирюков.Ранее по поручению мэра Сергея Собянина Москва группировку сил и средств, направленную для локализации пожаров в Рязанской области.К тушению дополнительно приступили два вертолета Ка-32А, также задействовано три вертолета Ка-32А, вертолет-разведчик ВК 117С-2 и многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т.