20 августа в Главном управлении МЧС России по Владимирской области состоялось внеплановое заседание...

20 августа в Главном управлении МЧС России по Владимирской области состоялось внеплановое заседание областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает ГУ МЧС Росиии по Владимирской области на своем сайте.В связи с тем, что на всей территории области установился предпоследний 4 класс пожарной опасности, а в Петушинском районе — наивысший 5 класс, было принято решение о полном запрете для граждан посещения лесов. На въездах в лесные массивы будут установлены шлагбаумы и запрещающие аншлаги.В рамках принятия дополнительных мер организована работа 350 патрульных групп от МЧС России, органов местного самоуправления, управления лесного хозяйства, минприроды, торфяных хозяйств, министерства обороны и других участников лесных отношений.Фото: https://33.mchs.gov.ru/