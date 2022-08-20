Площадь торфяного пожара на панфиловских болотах в Гусь-Хрустальном районе на данный момент...

Площадь торфяного пожара на панфиловских болотах в Гусь-Хрустальном районе на данный момент сократилась до 0,8 га.При этом ситуация по Владимирской области еще вызывает тревогу – количество мелких очагов лесных пожаров увеличивается.на данный момент лесники с ними справляются, поэтому крупных возгораний на территории региона удается избежать. Однако из-за сухой и жаркой погоды ситуация может измениться.Принятие решения о запрете въезда в леса, обусловлено тем, что чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор, сообщает ГУ МЧС по Владимирской области.Фото: https://33.mchs.gov.ru/