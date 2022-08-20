В мире существует более трехсот сортов этой культуры. Лучшие из них выращивают в хозяйстве...

В мире существует более трехсот сортов этой культуры. Лучшие из них выращивают в хозяйстве "Суздальская ягода".Сергей Жданов, главный инженер хозяйства "Суздальская ягода":- Саженцы в кассете на 6 штучек. Она пока сейчас вот только еще готовится. Она будет готова у нас к 20 августа. Ну и после 20 августа у нас и поздние сорта уже пойдут и "Мальвина", и "Сьюзетт". Ну, а до 20 августа у нас будут ранние сорта. Это Хоней и Азия. Вот с ними все просто.То есть взяли лунку выкопали, посадили, полили.Сергей Жданов рассказывает: для того, чтобы вырастить хорошую рассаду, надо не забывать подкармливать растения. Как вновь посаженные, так и те, что закончили плодоношение.Сергей Жданов, главный инженер хозяйства "Суздальская ягода":- Поливать нужно удобрением с калием прямо до заморозков, и тогда клубника на следующий год отлично перезимует, и заложит почки цветочные, и даст хороший урожай.Клубника - обычная ягода, но сколько в ней полезного. В народной медицине ее рекомендуют употреблять при головных болях. Оказывается в ней содержатся те же вещества, что и в аспирине. Правда, в небольших дозах. Несмотря на сладкий вкус, в этой ягоде витамина С больше, чем в самом кислом лимоне.Регулярное употребление клубники в пищу помогает отбелить зубы и действует как антидепрессант. 150-200 граммов спелой ягоды снимают стресс и помогают успокоиться. Кстати, чем ярче цвет клубники, тем больше в ней витаминов.Сезон клубники уже закончился, но только не в "Суздальской ягоде." В хозяйстве выращивают ремонтантные сорта. Урожай здесь собирают вплоть до середины сентября.Сергей Жданов, главный инженер хозяйства "Суздальская ягода":- Сорт называется Фурор. Очень интересный. По вкусу сладкий с небольшой кислинкой. Ну, конечно, он уступает классическим сортам. Но если мы берём в расчёт там не сезон, то он , конечно, великолепен.А ещё в хозяйстве выращивают малину. Двух сортов. Поздний Соколица польской селекции и ремонтантный Карамелька, отечественный. Он плодоносит до заморозков. "Суздальская ягода" также предлагает изготовленную из ягод натуральную пастилу. Десерт готовится без сильной термической обработки. Это позволяет сохранять полезные вещества и витамины.Юлия Жданова, фермер:- Ягоду мы перерабатываем, пюрируем и часть пюре замораживаем, а из части делаем пастилу натуральную. 100 процентов клубника. Часть у нас пастилы с небольшим добавлением сахара, а часть вообще без сахара.Предприятие "Суздальская ягода" готовит замороженное пюре из клубники. Его можно приобрести расфасовкой в поллитра и 2 литра. Продукцию "Суздальской ягоды", а также рассаду можно приобрести после 20 августа в поселке Садовый или заказать на сайте. Мобильный пункт выдачи заказов работает в вечернее время на остановке ВлГУ. Стационарная палатка "Суздальской ягоды" стоит на рынке "Слобода".Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.