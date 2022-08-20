Не забудьте сегодня отдать свой голос в онлайн-голосовании за «Самую красивую деревню» Владимирской...

Не забудьте сегодня отдать свой голос в онлайн-голосовании за «Самую красивую деревню» Владимирской области.Сегодня в 18 часов завершается онлайн-голосование за «Самую красивую деревню», сообщает Администрация Владимирской области в своем telegram-канале. Отдать голос можно на сайте best-village.ru. Поторопитесь и успейте сделать свой выбор!Фото: https://t.me/region33vladimir