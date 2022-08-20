В завершении летних каникул и в преддверии нового учебного года госавтоинспекторы Отдела ГИБДД ОМВД...

В завершении летних каникул и в преддверии нового учебного года госавтоинспекторы Отдела ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району провели профилактические мероприятия с детьми – пешеходами.Как сообщает управление МВД России по Владимирской области на своем сайте, полицейские закрепили с юными участниками дорожного движения важные правила безопасного поведения на дороге, передвижения по маршруту «дом – школа – дом», рассказали о «невидимых» угрозах, об обязательном использовании световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.Инспекторы ГИБДД напомнили подросткам, передвигающимся на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, о необходимости спешиваться при пересечении дороги по пешеходному переходу, убедившись в своей безопасности. Во избежание аварий и травм детям порекомендовали во время движения использовать пассивные средства защиты: шлемы, наколенники и налокотники.Фото: Pxfuel - Роялти бесплатно стоковые фотографии скачать бесплатно