Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области на своем сайте, в 14-28 20 августа 2022 года...

Как сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области на своем сайте, в 14-28 20 августа 2022 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Петушки, ул. П. Осипенко, д. 8. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия к месту наблюдалось открытое горение кровли по всей площади.Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. По сообщению ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/