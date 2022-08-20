В Суздаль пришло Лето Господне. Одноименный фестиваль, название которому дал знаменитый роман ...

В Суздаль пришло "Лето Господне".Одноименный фестиваль, название которому дал знаменитый роман Ивана Шмелёва, проходит сегодня в древнем городе. Главной площадкой фестиваля "Лето Господне" стал Ризоположенский монастырь. Традиционно фестиваль собрал лучших звонарей страны. Открыл программу праздничный красный звон. Также зрители могли оценить несколько блоков колокольных звонов от разных мастеров звонарного искусства. Звонили в этот день и на Преподобенской колокольне - одной из главных достопримечательностей Суздаля и одной из самых высоких колоколен России.Как говорят звонари, звоны- это не профессия, это призвание. А сам звон- это всегда молитва, разговор с Богом. Сегодня гости фестиваля могли узнать, чем отличается суздальский звон от московского, языковый от очепного. Также звонари представили свои авторские звоны, провели мастер-классы. Насыщен и вечер фестиваля. Сегодня на сцене, установленной в самом центре Ризоположенской обители, для жителей и гостей Суздаля уникальную музыкальную программу представляют владимирский камерный хор, детская хоровая капелла Центра классической музыки, владимирский губернаторский симфонический оркестр под руководством маэстро Артёма Маркина. Звучат произведения Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Мусоргского.По оценкам зрителей, "Лето Господне"- одно из самых ожидаемых событий сезона, фестиваль, который возрождает традиции и несёт свет. Подробнее о фестивале - в выпусках "Вестей".