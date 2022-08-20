Во Владимире скоро появится новый музей. Где он расположился и что в его экспозициях- давайте...

Во Владимире скоро появится новый музей. Где он расположился и что в его экспозициях- давайте смотреть.Художественное воспитание через декоративное искусство. Во Владимире еще одним музеем станет больше. Экспонаты можно здесь не просто лицезреть. Ими нужно вдохновляться, и самому учиться творить - говорит Татьяна Гребнева.Татьяна Гребнева художественный руководитель "Музея забытых ремёсел" :- 15-20 лет идее создания такого творческого - обучающего, выставочного пространства, лекции проводить . выставки, демонстрационные вещи."Музей забытых ремесел" обосновался на улице Гагарина. Помещение - в ведении Дворца Детского юношеского творчества. Под его началом сегодня объединили все детские клубы Владимира. А их около 25. Руководство Дворца поддержало замысел идейного вдохновителя - члена Союза художников России Татьяны Гребневой.Татьяна Гребнева художественный руководитель "Музея забытых ремёсел:- Сделали новый подвес для тяжелых предметов. Все было расчитано на детские работы Все поменяли и укрепили. Весь периметр захватили.Постоянная музейная экспозиция с интерактивной зоной займет 2 этаж. 3-ий, выставочный - будет ежемесячно обновляться. В музее будут представлены вещи, которые прежде не выставлялись. Часть экспонатов - и авторские работы мастера-основателя.Татьяна Гребнева художественный руководитель "Музея забытых ремёсел :- Мы сейчас в состоянии поиска прибываем Распространяем везде эти мысли , идеи . На чердаках в сараях находят предметы.Продолжаем собирательство.Главная идея - показать оборудование, которым пользовались мастера прошлого. Так первым в экспозиции появился этот восстановленный ткацкий станок конца 19 века. На подходе еще несколько экспонатов. Главное, что на них можно работать.Дети сегодня проявляют особый интерес к ткачеству, говорит Татьяна . Всем хочется освоить забытое ремесло.Татьяна Гребнева художественный руководитель "Музея забытых ремёсел:-Это вот гребенка, так называемое бердо - оно предавалось как драгоценность, и хранилось дома отдельно. Их было много- в зависимости от того сколько этих тоненьких дощечек на 1 см можно ткать рубахи, полотенца, половики.Лепка из глины, резьба по дереву, текстильная пластика, обработка кожи..Уже скоро здесь можно будет обучиться всем этим навыкам. А сегодня даже мальчишки взяли в руки иголки и лоскутки. Делают куклу Берегиню.Григорий Пасмуров:- Нужно все попробовать за лето и очень всё интересно.Эти деревянные обувные колодки еще ждут своего часа на выставочных стеллажах. Их случайно обнаружили при покупке дома в деревне Верхутиха Ковровского района.Наталья Федотова менеджер по работе с молодежью:- Эту коллекцию я долго-долго отмывала , покрывала дезинфицирующим веществом, чтобы сохраняла себя намного дольше и чтобы радовала глаз.А эти металлические предметы из Средневековья, вилы, сабли и необычные сечки для капусты - из коллекции владимирского резчика Виктора Покровского. Его работы наполнили выставку. Художник даже лому может вернуть музейный вид.Татьяна Гребнева художественный руководитель "Музея забытых ремёсел :- Многие считают- куда это - выбросить? Вот например, саха, ну где она будет использована, Да нигде...вот топорище.может быть, почему бы и нет.Новые экспонаты музея - на подходе. Презентация в конце августа. А пока организаторы , кроме внутренней составляющей, задумались и о внешней. У нового музея обязательно появится красивый вход, привлекательный для горожан и туристов.Татьяна Воронцова, Юлия Шувалова, Андрей Синягин Вести-Владимир