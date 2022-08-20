Администрация Владимирской области в своем телеграм-канале опубликовала сводки с владимирских...

Администрация Владимирской области в своем телеграм-канале опубликовала сводки с владимирских полей, представленные Департаментом сельского хозяйства.За летний сезон во Владимирской области убрано 40,5 тысяч га зерновых культур, намолочено 103 тысячи тонн зерна. Урожайность составила 4 ц/га, что на 1, 7 ц/га выше уровня прошлого года.В Меленковском районе собрано 1,5 тысячи тонн раннего картофеля. В Вязниковском, Гороховецком, Меленковском и Судогодском районах собрано 500 тонн овощей.Под посев озимых культур подготовлено 17 тысяч га полей. В Юрьев-Польском, Селивановском и Муромском районах уже посеяно 1,2 тысячи га озимых культур.Во Владимирской области вспахано 2 тысячи га зяби, заготовлено 27 тысяч тонн сена, 437 тысяч тонн сенажа, 63 тысячи тонн силоса и 17 тысяч тонн соломы.Фото https://www.pxfuel.com/