20 августа в городе Александров Владимирской области проходит День города. К данной дате приурочено...

20 августа в городе Александров Владимирской области проходит День города. К данной дате приурочено ещё одно событие в жизни города - торжественное открытие спортивного комплекса лыжероллерной трассы "Звездная" в микрорайоне «Черемушки».На данное мероприятие прибыло руководство Александровского района и Владимирской области. В числе прочих лиц приехал врио губернатора Александр Авдеев. Он поздравил жителей города с праздником и открытием трассы. Также на мероприятии выступили спортсмены по роллерному спорту и биатлону Владимирской области, а также черлидеры.Фото: https://vk.com/alexautolive