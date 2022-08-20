Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент в одном из ресторанов Аркадия Новикова, куда не пустили военнослужащего в форме Воздушно-космических сил России. Председатель ГД предложил отправить владельца заведения и его сотрудников служить в Донбасс.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент в одном из ресторанов Аркадия Новикова, куда не пустили военнослужащего в форме Воздушно-космических сил России. Председатель ГД предложил отправить владельца заведения и его сотрудников служить в Донбасс."Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс", – Володин в своем телеграм-канале.Спикер напомнил, что солдаты и офицеры защищают Россию и каждого ее гражданина. Отношение к ним должно быть уважительным и благодарным, подчеркнул политик.Инцидент произошел в московском ресторане "Магадан" 13 августа. Сотрудники заведения не пустили военнослужащего и предложили ему пробраться на веранду через кусты.Отмечавшая в ресторане день рождения мать офицера заявила, что извинений их семье не принесли. Руководство заведения утверждает, что причастные к инциденту уволены.