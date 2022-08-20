Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жителям Владимирской области запретили посещать леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Решение приняли из-за сложившейся пожароопасной обстановкой. Так, владимирцам нельзя заходить на территории лесных массивов и торфяных месторождений. На территории земель лесного фонда установят предупредительные аншлаги, а лесные дороги перекроют шлагбаумами.Кроме того, в МЧС рассказали, что старт сезоны осенней охоты будет перенесен до снятия особого противопожарного режима.