В городе Радужный пройдёт фестиваль хоров и ансамблей «Какие наши годы».
Площадь у фонтана в...
В городе Радужный пройдёт фестиваль хоров и ансамблей «Какие наши годы».
Площадь у фонтана в Радужном станет центром для проведения открытого фестиваля хоров и ансамблей «Какие наши годы».
Свое творчество представят 5 коллективов Владимирской области.
Об этом сообщает администрация ЗАТО города Радужный.
Мероприятие начнётся 23 августа в 15:00. Вход свободный для всех желающих.
Хоровой фестиваль – это массовое празднество, показ достижений профессионального и самодеятельного художественного творчества.
Основные задачи данного мероприятия: поддержка и развитие хоров, выявление талантов в сфере культуры и искусства, а также обмен опытом.
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Фото: pxfuel.com