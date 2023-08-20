В городе Радужный пройдёт фестиваль хоров и ансамблей «Какие наши годы». Площадь у фонтана в...

В городе Радужный пройдёт фестиваль хоров и ансамблей «Какие наши годы».Площадь у фонтана в Радужном станет центром для проведения открытого фестиваля хоров и ансамблей «Какие наши годы».Свое творчество представят 5 коллективов Владимирской области.Об этом сообщает администрация ЗАТО города Радужный.Мероприятие начнётся 23 августа в 15:00. Вход свободный для всех желающих.Хоровой фестиваль – это массовое празднество, показ достижений профессионального и самодеятельного художественного творчества.Основные задачи данного мероприятия: поддержка и развитие хоров, выявление талантов в сфере культуры и искусства, а также обмен опытом.Смотрите и читайте также:В Крестовой палате Суздальского кремля прошел фестиваль духовной музыки: https://vladtv.ru/culture/147191/Фото: pxfuel.com