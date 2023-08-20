Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления. Оказывается, певец просил 15 тысяч долларов за полчаса работы на сцене.

Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления. Оказывается, певец просил 15 тысяч долларов за полчаса работы на сцене.Александр Градский просил 15 тысяч долларов за получасовое выступление. Журналисты отмечают, артист никогда не делал скидок.Градский считал, что, уступив одним, придется соглашаться на меньший гонорар от других. При этом композитор вполне мог выступить и бесплатно. Порой такие концерты могли продолжаться очень долго."Градский охотно выступал на разных мероприятиях, которые устраивали его друзья. Саша с удовольствием пел на днях рождениях близких ему людей, просто во время каких-то застолий. Иногда это были такие длительные выступления, что успевали собраться люди, например, у входа в ресторан, чтобы послушать артиста. За такие выступления Саша, понятно, не просил ни копейки", — цитирует источника Пятый канал.Журналисты подчеркнули, что Градский никогда не выставлял свои доходы напоказ. Однако он мог позволить себе купить дорогие предметы интерьера для дома.