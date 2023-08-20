Среди пострадавших 19 детей.

76 человек, в том числе 19 детей отравились шаурмой, которую приобрели в пяти точках общепита во Владимире.Как сообщает трём из отравившихся ещё нет шести лет, а самому старшему из пострадавших 59 лет. По данным ведомства на 12.00 19 августа, госпитализировано после употребления шаурмы 34 человека, среди них 11 детей. 42 человека проходят амбулаторное лечение. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Предварительно, в биоматериале, отобранном от больных, обнаружены бактерии сальмонеллы.Специалистами надзорного ведомства установлено, что отравившиеся владимирцы покупали шаурму с 15 по 17 августа в пяти точках общественного питания г. Владимира: 32 - на улице Чайковского; 22 – на улице Тракторной; 16 пострадавших на улице Верхней Дуброва; 5 – на проспекте Строителей; один человек ел шаурму, приготовленную в точке на Октябрьском проспекте.Шаурмой из точки на улице Чайковского отравились девять детей.Все точки продажи, в которых отравившиеся владимирцы покупали шаурму, посетили с проверками специалисты регионального Роспотребнадзора. Были отобраны пробы готовых блюд, сырья, воды, взяты на лабораторные исследования смывы с поверхностей.Во всех проверенных объектах обнаружены грубые нарушения норм СанПина и технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Так, сырье для приготовления шаурмы не имело сопроводительных документов, которые подтверждали бы его качество и сроки годности. Сотрудники точек работали без санитарной одежды, у многих не было медицинских книжек. Некоторые точки не были подключены к централизованному водоотведению и канализации. Кое-где в принципе не было условий для приготовления и хранения сырья для шаурмы и. т. д.Сейчас все проверенные точки по продаже шаурмы опечатаны вместе с оборудованием. Сотрудники регионального Роспотребнадзора составили в отношении виновных лиц протоколы об административных правонарушениях. Протоколы уже направлены в районные суды г. Владимира для рассмотрения вопроса о приостановления деятельности данных точек.Ситуация с массовым отравлением шаурмой находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщаетсяСитуация с расследованием массового отравления шаурмой во Владимире находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.Также проверку по данному факту проводит Прокуратура Владимирской области. К ней подключились региональное управление Россельхознадзора.