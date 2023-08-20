Звезда шоу Дом-2 стала родоначальницей бонизма. Так коллеги в шутку называют философские воззрения, которые Виктория Боня несет в массы.

Звезда шоу "Дом-2" стала родоначальницей бонизма. Так коллеги в шутку называют философские воззрения, которые Виктория Боня несет в массы.Знаменитость пытается бороться с собственным умом и у нее это отлично получается. После участия в шоу "Дом-2", испытания кактусами и вхождения в транс иначе и быть не могло. "Саморазвитие никогда не останавливается", — пишет Виктория Боня своим фанатам, заочно претендуя на Нобелевскую премию.А еще звезда делится списком литературы о личностном росте, которая снискала популярность в России. Написала произведения не героиня "Дома-2", но это и к лучшему.Размышляя о саморазвитии, Виктория Боня выделила две любимые книги: "Подсознание может все!" Джона Кехо и "Говорят маги" Дарио Саласа Соммэра. Первая — об умственных возможностях, как и следовало ожидать. А вторая подойдет не всем, утверждает артистка."Эта книга для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать", — заявила Виктория Боня, не оставляя сомнений в своей гениальности.Не каждому дано окунуться в бонизм, и в этом есть свои прелести. Но если вдруг книга "Говорят маги" попала вам в руки, то читать без ушей не надо. Ну и без глаз тоже — звезда предупредила.Напомним, ранее Виктория Боня призвала сжигать книги доктора Курпатова. Психотерапевт заявил, что она страдает "клинической идиотией".