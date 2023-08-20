И снова без жилья: Суздальский межрайонный прокурор добивается восстановление прав детей-сирот
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И снова без жилья: Суздальский межрайонный прокурор добивается восстановление прав детей-сирот
И это далеко не первый подобный случай. Суздальской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая касалась их обеспечения жилыми помещениями.
«В июне 2023 года в прокуратуру поступило три обращения от лиц указанной категории о защите их социальных прав…» - сообщают в региональной службе органа государственной власти.
Установлено, что все они признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях. И, конечно, у них есть право на получение по договору найма квартир в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Однако, увы, до настоящего времени жильем сироты так и не были обеспечены.
В итоге, рассмотрев обращения, прокурор направил в Суздальский районный суд соответствующие исковые заявления.
«Требования прокурора судом были удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле...» - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
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Фото: pxfuel.com