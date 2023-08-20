И снова без жилья: Суздальский межрайонный прокурор добивается восстановление прав детей-сирот И...

И снова без жилья: Суздальский межрайонный прокурор добивается восстановление прав детей-сиротИ это далеко не первый подобный случай. Суздальской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая касалась их обеспечения жилыми помещениями.«В июне 2023 года в прокуратуру поступило три обращения от лиц указанной категории о защите их социальных прав…» - сообщают в региональной службе органа государственной власти.Установлено, что все они признаны в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях. И, конечно, у них есть право на получение по договору найма квартир в соответствии с требованиями федерального законодательства.Однако, увы, до настоящего времени жильем сироты так и не были обеспечены.В итоге, рассмотрев обращения, прокурор направил в Суздальский районный суд соответствующие исковые заявления.«Требования прокурора судом были удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле...» - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Читайте также:В городе Гусь-Хрустальный прокурор добился проведения ремонта в квартире сироты:https://vladtv.ru/society/146418/Правительство Владимирской области в 2023 году вдвое увеличило темпы приобретения жилья для сирот:https://vladtv.ru/society/145618/В Петушках двоим сиротам было предоставлено благоустроенное жилье только после вмешательства прокурора:https://vladtv.ru/society/147077/Фото: pxfuel.com