Мнения жителей Владимира об основном источнике дохода в зрелом возрасте разделились. Любопытным...

Мнения жителей Владимира об основном источнике дохода в зрелом возрасте разделились.Любопытным результатом опроса на тему пенсий поделился сервис по поиску работы «SuperJob».На вопросы отвечали представители экономически активного населения Владимира.Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17 824,70 рублей, а достойной пенсией владимирцы считают почти в 2,5 раза боольшую сумму — 40 000.Неудивительно, что заработную плату горожане называли основным источником своего дохода по достижении пенсионного возраста чаще, чем государственные выплаты.Жить на личные сбережения рассчитывает каждый шестой (17%). А на средства, вложенные в НПФ, надеются лишь 6%.Помощь детей в качестве главного источника дохода назвали всего 2% опрошенных.Это интересно!Мужчины чаще надеются на государственную пенсию, чем женщины, которые планируют продолжать работать.Среди владимирцев до 34 лет больше тех, кто по достижении пенсионного возраста рассчитывает работать, а также тех, кто хочет жить на накопленные сбережения.Чем старше респонденты - тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег, а активно трудиться на пенсии вряд ли получится.Именно поэтому зрелые респонденты выбирают ответ: «буду жить на государственную пенсию».Фото: pxfuel.com