Надолго ли скроется солнышко? Синоптики рассказали жителям Владимирской области о предстоящей...

Надолго ли скроется солнышко? Синоптики рассказали жителям Владимирской области о предстоящей погоде в начале недели.Увы, с 21-го августа синоптики обещают жителям Владимирской области - облачность и понижение температуры.На смену жарким денёчкам августа пришёл циклон. «Среда ознаменует собой наступление более холодной погоды, которая преимущественно сохранится до конца календарного лета».Такой прогноз на этой неделе дал Центр погоды "Фобос".И 21-го августа (в понедельник) жителей Владимирской области ожидает лишь +22°C днём.Ночью столбики термометров опустятся до +12°C.Давление — 749 мм.рт.ст. Ветер — северный, до 2 метров в секунду.По прогнозам синоптиков, солнышко скроется от жителей Владимирской области до 24 августа. До этого времени ожидается облачность без пояснений, а также дождь.Народный прогноз погоды на 21 августа:«Каков Ветрогон – таким и январь будет», «Иней в этот день обещает хороший урожай в следующем году». В этот день в народе говорили: «Мироны-ветрогоны по дороге пыль гонят, по красному лету стонут...»Фото: pxfuel.com