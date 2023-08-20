Народные приметы на 21 августа: почему в День Мирона-ветрогона нельзя жаловаться на судьбу? В...

Народные приметы на 21 августа: почему в День Мирона-ветрогона нельзя жаловаться на судьбу?В народном календаре 21 августа – Мирон-ветрогон или Миронов день.Православная церковь сегодня вспоминает святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.Рассказывают, что в молодые годы Мирон был семейным человеком, занимался земледелием. Он прославился своей добротой, оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Однажды, застав воров на своем гумне, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров и они стали вести праведную жизнь.Что ни в коем случае нельзя делать в День Мирона-ветрогона?1. В ветреную погоду нельзя ругаться и ссориться, разносить слухи, жаловаться на судьбу. Всё это будет подхвачено ветром: хорошее уйдёт из жизни человека, а плохое, наоборот, придёт.2. Не следует строить планы на далёкое будущее, так как можно судьбу повернуть в другом направлении.3. На перекрёстках нельзя ничего поднимать с земли. Наши предки верили, что в Миронов день ведьмы и колдуны могут подкинуть вещь, которая содержит сглаз или порчу.Что рекомендуется делать в День Мирона-ветрогона?1. Чтобы больной быстрее выздоровел, его белье стирали и сушили на ветру. Верили, что после этого человек быстро пойдет на поправку.2. На ветер «заговаривали» деньги. Для улучшения финансового положения две «купюры» сворачивали в трубочки и дули в них. Затем клали в кошелек и носили 40 дней. После этого их можно было потратить только на подарки.Народные приметы на 21 августа:«Каков Ветрогон – таким и январь будет», «Хороший урожай ягод – к холодной зиме», «Северный ветер дует – к похолоданию и богатому урожаю ржи».Фото: pxfuel.com