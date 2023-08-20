Народные приметы на 21 августа: почему в День Мирона-ветрогона нельзя жаловаться на судьбу?
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Народные приметы на 21 августа: почему в День Мирона-ветрогона нельзя жаловаться на судьбу?
В народном календаре 21 августа – Мирон-ветрогон или Миронов день.
Православная церковь сегодня вспоминает святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.
Рассказывают, что в молодые годы Мирон был семейным человеком, занимался земледелием. Он прославился своей добротой, оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Однажды, застав воров на своем гумне, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров и они стали вести праведную жизнь.
Что ни в коем случае нельзя делать в День Мирона-ветрогона?
1. В ветреную погоду нельзя ругаться и ссориться, разносить слухи, жаловаться на судьбу. Всё это будет подхвачено ветром: хорошее уйдёт из жизни человека, а плохое, наоборот, придёт.
2. Не следует строить планы на далёкое будущее, так как можно судьбу повернуть в другом направлении.
3. На перекрёстках нельзя ничего поднимать с земли. Наши предки верили, что в Миронов день ведьмы и колдуны могут подкинуть вещь, которая содержит сглаз или порчу.
Что рекомендуется делать в День Мирона-ветрогона?
1. Чтобы больной быстрее выздоровел, его белье стирали и сушили на ветру. Верили, что после этого человек быстро пойдет на поправку.
2. На ветер «заговаривали» деньги. Для улучшения финансового положения две «купюры» сворачивали в трубочки и дули в них. Затем клали в кошелек и носили 40 дней. После этого их можно было потратить только на подарки.
Народные приметы на 21 августа:
«Каков Ветрогон – таким и январь будет», «Хороший урожай ягод – к холодной зиме», «Северный ветер дует – к похолоданию и богатому урожаю ржи».
Фото: pxfuel.com