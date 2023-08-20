Объявлен конкурс на лучший дизайн знаменитого Покровского пряника.
Объявлен конкурс на лучший...
Объявлен конкурс на лучший дизайн знаменитого Покровского пряника.
Объявлен конкурс на лучший дизайн гигантского Покровского пряника, который Владимирская область должна будет представит на Международной выставке-форуме «Россия».
Сообщается, что кондитерское изделие даже может попасть в Книгу рекордов нашей страны!
17 августа региональное Агентство экономического развития и компания «Покровский пряник» отрывают приём заявок на конкурс по созданию авторского графического дизайна макета для росписи уникального экземпляра гастрономического бренда Владимирской области – Покровского пряника. Его размер будет рекордным - 2 на 3 метра.
Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, он станет частью экспозиции нашего региона на Международной выставке-форуме «Россия», которая 4 ноября откроется в Москве.
Важно:
Стать конкурсантами могут совершеннолетние жители Владимирской области. Заявки принимаются до 15 сентября (включительно) на электронную почту [email protected]
. Заявка должна содержать заполненную анкету (приложение к положению о конкурсе, опубликованному на сайтах investvladimir.agency и покровскийпряник.рф), а также до двух конкурсных работ.
В состав экспертного жюри конкурса вошли первый заместитель Губернатора - Александр Ремига, министр экономического развития и промышленности - Сергей Сидорин, и.о. министра предпринимательства и туризма - Варвара Серёгина, и.о. министра сельского хозяйства - Сергей Лукьянов, директор Агентства экономического развития Владимирской области - Максим Никеров и директор регионального Туристского информационного центра - Ольга Матвеева.
18 – 20 сентября жюри рассмотрит присланные работы и отберёт 5 лучших, после чего до 24 сентября состоится открытое голосование и выбор победителя конкурса.
Итоги творческого состязания будут опубликованы на сайте investvladimir.agency 25 сентября.
Фото: покровскийпряник.рф