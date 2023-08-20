Как наводят марафет российские звезды? Это надо видеть!

Как наводят марафет российские звезды? Это надо видеть!Глядя на эти знакомые лица, сразу понимаешь — какая же страшная сила красота. "Дни.ру" собрали фото звезд, которые ухаживают за собой и гордятся этим процессом.Артисткам не всегда удается выкроить время для косметической маски, но поездки в авто их выручают. Певица Глюкоза, Ольга Бузова, Ксения Бородина и многие другие устраивают сеансы красоты, пока стоят в пробках.Тем временем Любовь Толкалина считает, что ей идут смешные бигуди и макияж шальной проводницы из 90-х. Иначе как объяснить это фото и ее пленительную улыбку?Сразу и не признаешь, кто сверкает белесыми щечками и модничает чалмой из полотенца. А ведь это Наталья Штурм. Сразу видно в человеке и шарм, и отсутствие комплексов.Певица Ольга Серябкина наносит маску на серьезное лицо. Ну не принцесса — королевна!Не отстает и ведущая программы "Время" Екатерина Андреева. Ангельское лицо звезды экрана так и манит пересмотреть фильм "Фантомас".Блогер Ида Галич одновременно борется с юношескими угрями и возрастными морщинами. Так что пятно на ее щеке оставила не птичка.Регина Тодоренко натирает нижнее веко треснувшим спонжем. Во лбу звезды горит звезда, а на руках непонятная сажа. Потому что нельзя быть на свете красивой такой!