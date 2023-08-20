Показатели эффективности вывели Гарантийный фонд Владимирской области на 2 место в России По...

Показатели эффективности вывели Гарантийный фонд Владимирской области на 2 место в РоссииПо итогам 2022 года Гарантийный фонд Владимирской области занял вторую строчку в рейтинге региональных гарантийных организаций России по эффективности деятельности.Результаты исследования опубликованы на сайте Корпорации МСП, сообщает пресс-служба регионального Правительства.В блоке «Эффективность» учитывались такие показатели, как отношение портфеля поручительств к капиталу, покрытие субъектов малого и среднего предпринимательства поручительствами гарантийных организаций, доля рынка по портфелю поручительств в денежном выражении и др.В группу регионов-лидеров с высшим рангом "Е+" кроме Владимирской вошли: Белгородская, Ивановская, Московская, Новосибирская, Псковская, Саратовская, Свердловская, Томская и другие регионы России.«Гарантийный фонд Владимирской области сохраняет лидирующие позиции по показателю эффективности. На сегодняшний день 114 субъектов МСП получили гарантийную поддержку, в бизнес привлечено 2 млрд рублей кредитных средств. Мы видим, что господдержка востребована, а это значит, что деловой сектор развивается, открываются новые предприятия, создаются рабочие места», – отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.На заметку:Гарантийная поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Фото: pxfuel.com