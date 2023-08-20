Айза продолжает бороться с проблемами в личной жизни. Знаменитости помогает личный психотерапевт.

Айза продолжает бороться с проблемами в личной жизни. Знаменитости помогает личный психотерапевт.Айза Анохина рассказала о новом этапе в личной жизни. Звезда призналась, что победила зависимость от рэпера Гуфа. Теперь она намерена «сепарироваться» от второго супруга Дмитрия Анохина.Звезда добавила, что выстраивать границы со вторым экс-супругом после расставания было крайне болезненно. Она также сообщила поклонникам, что оказалась в не самой приятной жизненной ситуации. Однако бороться с ментальными проблемами ей помогает психотерапевт."Вот думаю, как это, когда в жизни появляется мужчина, и помимо того, что ему нужно смириться с чужими детьми, так еще и с мужьями. Короче, я в огне! И мне сильно больно!", — цитирует звезду Пятый канал.Анохина подчеркнула, что в ее жизни появился новый мужчина. По ее словам, он иностранец, который не знает русского языка.Ранее Айза Анохина пришла на интервью к Ксении Собчак, в котором поделилась шокирующими моментами отношений с бывшим мужем Алексеем Долматовым. По ее словам, Гуф травмировал психику ребенка.Был тяжелый момент, когда Сэм писал отцу сообщения с призывом бросить употребление запрещенных веществ. Вместо того чтобы успокоить ребенка, Долматов уверял сына, что кто-то покушается на его жизнь.