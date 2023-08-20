Тройка из Владимирской области завоевала бронзу «за стиль» во всероссийском турнире 12 августа...

Тройка из Владимирской области завоевала бронзу «за стиль» во всероссийском турнире12 августа 2023 года на Московском конном заводе №1 прошел Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России». Турнир собрал профессионалов отрасли и любителей традиционной экипажной езды, сообщают организаторы мероприятия.Тема Чемпионата в 2023 году – «История русской тройки»: от ярмарочных катаний и купеческих обозов - до путешествий Пушкина, колхозных выездов и лихой езды в ресторации к цыганам.Шесть троек из Московской, Владимирской, Тверской и Нижегородской областей соревновались в мастерстве управления на маршруте.«Соревнование прошло в три гита. В первом - участники проехали маршрут на кореннике на время и чистоту. Второй гит – соревнования по сбору тройки на время. В третьем - тройки проехали по маршруту на чистоту и резвость...» - сообщается на официальном сайте Московского конного завода №1.Первое место и в паркуре, и в стиле заняла тройка Московского конного завода №1 под управлением Александра Каурковского. Лошади: коренник Гренадёр, пристяжные Сопот и Желанный.Второе место у тройки КСК «Баллада» из Московской области под управлением Анастасии Сорокиной. Лошади: коренник Мальва, пристяжные Валет и Мармелад.Третье место у Леонида Смаглия на тройке ПАО «Акрон». Лошади: коренник Камерист, пристяжные Братск и Капельмейстер.Тройка из Владимирской области под управлением Василия Минчева выступила с программой «Покровский край» и заняла 3-е место за стиль. В её составе выступили орловские рысаки – коренник Бобырь, пристяжные Ирбис и Камелот.Читайте и смотрите также:Владимирская область приняла Чемпионат России по русским тройкам: https://vladtv.ru/society/141691/Мастер-наездник Андрей Корчагин: Как научиться искусству управления тройкой лошадей:https://vladtv.ru/society/137216/Чем покорила иностранцев «владимирская тройка»:https://vladtv.ru/culture/128048/Фото-иллюстрация: pxfuel.com