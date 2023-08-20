У каких школ Владимира установят «лежачие полицейские» к 1 сентября? Об этом информирует...

У каких школ Владимира установят «лежачие полицейские» к 1 сентября?Об этом информирует администрация областного центра.Где именно появятся «лежачие полицейские»?у школ №34 и №35 на улице Комиссарова;у школ №21 и №8 на улице Мира;у школ №19 и №25 на улице Горького;у школы №1 на улице Дворянской;у школы №14 на Большой Нижегородской.«Лежачих полицейских» решили установить на тех участках дорогах, где присутствуют нерегулируемые переходы.Напомним, искусственные неровности на дороге, а точнее - «лежачие полицейские», необходимы для того, чтобы оберегать пешеходов от водителей-гонщиков. Это своеобразные дорожные пороги и устройства для замедления автомобильного движения.Термин «лежачий полицейский» закрепился за искусственной неровностью по причине аналогии: функция элемента, как и одна из должностных обязанностей инспектора ГИБДД – контроль за скоростным режимом транспорта на особо опасных участках.Фото: pxfuel.com