«Управление троллейбусного транспорта города Коврова» продолжает удивлять пассажиров и...

«Управление троллейбусного транспорта города Коврова» продолжает удивлять пассажиров и прокуратуру.Жители Коврова уже давно жалуются на общественный транспорт. В ходе надзорных мероприятий были обнаружены недостатки в техническом состоянии троллейбусов и автобусов, в том числе ущемляющие права инвалидов, отклонения от графиков движения и многое другое.«В частности, на линии находились транспортные средства с неисправными спидометрами, нарушением целостности поручней и люков, отсутствием информационного табло, звукового информирования, неисправными кнопками оповещения водителя о необходимости открывания дверей, превышением допустимых загрязняющих веществ в отработанных газах...» - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что генеральному директору организации-перевозчика было внесено представление. Но что-то пошло не так…«Поскольку о времени рассмотрении акта прокурорского реагирования прокуратура не извещалась, информация о принятых мерах по устранению нарушений в её адрес не представлена, заместителем городского прокурора в отношении руководителя общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ («умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий»)… » - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Сообщается, что в данный момент организацией принимаются меры, направленные на приведение работы пассажирского транспорта в норму. Полное устранение зафиксированных нарушений находится на контроле прокуратуры Коврова.Фото-иллюстрация: pxfuel.com