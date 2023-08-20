Владимирские мастерицы возрождают традиции изготовления обрядовых кукол. В древние времена...

Владимирские мастерицы возрождают традиции изготовления обрядовых кукол.В древние времена тряпичных берегинь шили, набивали целебными травами и использовали как талисманы семейного благополучия, здоровья, для защиты от злых сил. Ангелина Свищ смастерила для себя такой оберег.- Вот платочек, даже винтажная ткань. То есть этой ткани уже более 50 лет.Своих кукол мастерица Татьяна Кабрера делает с любовью. В каждой - отражение русской души. Тряпичная кукла- игрушка непростая. Со смыслом. Это вид Оберега , который использовался в качестве семейного талисмана, становился и личным защитником- от болезней, несчастий, злых сил.Татьяна Кабрера, кукольница:- Это вот традиционная кукла - столбушка. Она выполнена на березовой палочке, сверху заматываться ткань и потом куколка уже одевается в традиционную одежду: рубаха, сарафанчик, платочек.Красная нить, стопки ткани, ароматные травы, сухие деревяшки. Такой набор для рукоделия Татьяна хранит в своей уютной мастерской. Шить и мотать - семейное ремесло. Кукол мастерица создает на протяжении 9 лет. Первой была Кубышка Травница. Татьяна вспоминает куколку и говорит: если бы та ей не понравилась, продолжать бы не стала.Татьяна Кабрера, кукольница:- Всю жизнь была такая мысль, что мне надо делать кукол, вот как-то я увидела в интернете этих кукол народных, решила попробовать и влюбилась в них.Кукла Травница была самым популярной берегиней у древних славян. Объединяя в себе два важных элемента культуры - рукоделие и целительство. Традиционная мотанка популярна и в 21-ом веке. Сделать ее быстро можно и без швейных навыков.- Вот для такой кубышки травницы, вырезаем кружочек, его прошиваем по кругу.- А какой диаметр должен быть?- Диаметр какой хотите, я вот делаю 25 сантиметров.- Вот прошиваем.- Получается своеобразный мешочек?- Да, это будет мешочек в который мы будем наполнять травами.Значение традиционной обрядовой куклы определяется травами, которые в нее кладут. Каждый случай особый, поэтому и куколки разные. Если человек простудился или не может уснуть, на помощь приходит травница. Татьяна говорит, лучше всего наполнять ее душистыми сухоцветами . Мята, мелисса и тысячелистник - беспроигрышный вариант. Все травы Татьяна собирает своими руками.Татьяна Кабрера, кукольница:- Травы собираю в лесу, подальше от проезжих дорог, чтобы были экологически чистые. Травы, в основном, использую для кукол, набиваю, чтобы дышать вот этими ароматными травками.После наполнения мешочка целебным составляющим, его нужно туго обвязать. Теперь в дело идут нитки и большие тканевые лоскуты. Чтобы кукла держала форму, все ее элементы надо перевязывать нитью. Голова и тельце- самая сложная часть Кубышки.- Закладываем на серединку вот этого кусочка, так прижимаем рукой и загибаем с одной стороны. Стараемся все складочки уводить подальше чтобы да на личике складок не было. Нитки должны быть плотные, потому что затягивать нужно так очень сильно.Куклы-обереги, как и положено, безликие. Существует поверье, согласно которому, в кукол с лицом вселяются духи. Глаза, нос, рот- врата для темных сил. Кукла без лица- вещь уже неодушевленная. , а значит недоступная для зла. Наряжали такую куклу , подражая народу. Поскольку наши предки всегда носили головные уборы- куклам традиционно повязывали платки, а под них- повойники.Татьяна Кабрера, кукольница:- Без головного убора вообще нельзя было показаться, поэтому выражение, да, опростоволосился - показаться на людях без головного убора - это считалось просто недопустимым.Народные куколки владимирской мастерицы разъехались по всем миру. Наша Баба Яга популярна , к примеру, в Корее. И не только.- Англия, Германия, Италия, Испания, Костерика даже.- И все наши земляки?- Нет, иностранцы.Готова и наша куколка . Крепко перевязываем и ставим красавицу рядом с кроватью, на рабочий стол или дарим близкому человеку. Сейчас Татьяна осваивает новый вид кукол. Баба на чайник- еще в процессе. Ее особенность - лицо из глины и большая юбка.- Я осваиваю новый вид кукол, называются артельные - это в 20-40х годах, делали специальные артели для продажи иностранцам.Сохранить старинное кукольное ремесло - такой свою задачу видит Татьяна. Ее куклы - берегини - часть древних традиций. Тех, что живы сегодня.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"