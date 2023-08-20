Во Владимирской области руководителей сельскохозяйственного предприятия обязали установить...

Во Владимирской области руководителей сельскохозяйственного предприятия обязали установить дезинфекционный барьер.Владимирской природоохранной прокуратурой была проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства.Установлено, что в Ковровском районе одно из сельскохозяйственных предприятий содержат крупный рогатый, но их производственная площадка не огорожена.При въезде отсутствовал дезинфекционный барьер.Данные обстоятельства делали возможным проникновение на территорию хозяйства посторонних лиц и диких животных, а также возникновение вспышек заболеваний скота.По результатам проверки прокурор обратился в Ковровский городской суд с требованием к сельскохозяйственному предприятию - устранить допущенные нарушения.В результате требования были удовлетворены.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, решение исполнено: территория хозяйства полностью огорожена, а на въезде оборудован дезбарьер.Фото: pxfuel.com