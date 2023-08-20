Постановление, увеличивающее компенсацию, уже подписано в правительстве области, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Теперь сельским старостам будут компенсировать расходы на

Постановление, увеличивающее компенсацию, уже подписано в правительстве области, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Теперь сельским старостам будут компенсировать расходы на транспорт до 1000 рублей в месяц. При этом не важно, передвигается человек на автобусе или на личном автомобиле. Также сельским старостам в месяц будут выделять 300 рублей на мобильную связь. Изменения вступят в силу с